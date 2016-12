foto Twitter

10:56

- Nella notte manifestanti del movimento No Tav, molti dei quali muniti di maschere antigas, hanno lanciato pietre e altri oggetti contro il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte (Torino), nella zona dell'area archeologica della Maddalena. Alcuni manifestanti hanno tagliato le reti di recinzione in più punti e hanno abbattuto parte dei blocchi in cemento armato creando un varco. Sono stati poi respinti dalle forze dell'ordine.