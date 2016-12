foto Ansa 15:09 - Un alpinista di 59 anni è morto dopo essere precipitato nel gruppo dell'Alpe Devero, a Baceno (Verbania), a circa 2.500 metri di quota, mentre si accingeva a scalare lo "Spigolo della Rossa" per giungere in vetta. La vittima è Ivan Sgrena, il fratello di Giuliana, la giornalista rapita in Iraq nel 2005. L'alpinista era con un compagno di scalata con il quale si stava legando prima di passare all'attacco della via. - Un alpinista di 59 anni è morto dopo essere precipitato nel gruppo dell'Alpe Devero, a Baceno (Verbania), a circa 2.500 metri di quota, mentre si accingeva a scalare lo "Spigolo della Rossa" per giungere in vetta. La vittima è Ivan Sgrena, il fratello di Giuliana, la giornalista rapita in Iraq nel 2005. L'alpinista era con un compagno di scalata con il quale si stava legando prima di passare all'attacco della via.

Sgrena è precipitato da un'altezza di circa 2.500 metri di quota. La via che stava percorrendo è una "classica" della zona e l'alpinista stava appunto per legarsi in cordata. Per cause ancora da accertare, però, è precipitato dallo zoccolo che occorre salire per raggiungere la base della via, facendo poi un volo di una quindicina di metri.



L'allarme è stato dato questa mattina dal compagno di scalata e subito è intervenuta per portare soccorso anche una cordata impegnata poco lontano. Per lui non c'è stato però nulla da fare.



Sul posto è intervenuto l'elicottero del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, insieme con i carabinieri di Devero, che hanno autorizzato il recupero della salma, trasportata poi a valle per essere messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.