Torino, schianto in auto sulla A6: grave il cofondatore delle gelaterie Grom

foto LaPresse 21:24 - Guido Martinetti, il cofondatore della catena di gelaterie Grom, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Chirurgia d'urgenza dell'ospedale Molinette di Torino. L'uomo, 38 anni, è rimasto coinvolto nello scontro tra due auto nell'ultimo tratto della A6 Torino-Savona, vicino al capoluogo piemontese. Martinetti ha subito un trauma toracico e uno addominale ma è cosciente e non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Martinetti era alla guida di un'Audi che per cause ancora in corso di accertamento si è schiantata contro una Musa guidata da Mario Rappazzo, 65 anni, pensionato di Moncalieri. Quest'ultimo, politico locale prima esponente dell'Udc e poi del Pdl, è morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori.



Martinetti ha aperto la prima gelateria a Torino con un amico, Federico Grom, 39 anni. Quattro anni più tardi la prima gelateria all'estero, a New York, poi le aperture a Parigi e Tokyo, Osaka e Malibu. In Italia Grom è presente in oltre 30 città.