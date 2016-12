foto LaPresse

01:10

- Un centinaio di No Tav ha effettuato una dimostrazione, a Chiomonte (Torino), in Valle di Susa, davanti al cantiere della linea ferroviaria Torino-Lione. Gli attivisti hanno lasciato il campeggio - allestito a poche centinaia di metri dalle recinzioni - e, dai sentieri che attraversano i vigneti, sono sbucati sulla strada che conduce all'ingresso. Le forze dell'ordine hanno creato un cordone per impedire che si avvicinassero alla zona del cantiere.