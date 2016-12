foto LaPresse

23:46

- Un pregiudicato di 37 anni residente ad Avigliana (Torino) è stato gambizzato all'uscita di una sala Bingo di Rivoli. L'uomo è stato avvicinato da una vettura da cui è scesa una persona che gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra e poi è fuggita. La vittima, trasportata all'ospedale di Rivoli, non è in pericolo di vita. Si tratta del quinto episodio simile negli ultimi due mesi in provincia di Torino. Sulla vicenda indagano i carabinieri.