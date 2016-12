Torino, spara dal balcone: feriti tre passanti

foto Ansa

- Panico in strada a Torino. Nel quartiere San Salvario un ragazzo, utilizzando un fucile ad aria compressa, ha sparato dei pallini di piombo dal balcone di casa, ferendo tre passanti. Le persone raggiunte dai colpi non sono in pericolo di vita. Il giovane è stato bloccato dalla polizia. Sarà affidato ai servizi psichiatrici per essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.