foto Carabinieri

15:09

- Ventidue persone sono state arrestate nel corso di un'operazione antidroga che ha impegnato più di 2mila carabinieri in Piemonte e Valle d'Aosta. I controlli hanno coinvolto oltre 10mila persone, più di 200 discoteche e circa 700 aree sensibili. Il blitz ha portato all'arresto in flagranza di reato di 22 persone, di cui 7 per detenzione e spaccio di droga. Altre 42 sono state segnalate quali assuntori di stupefacenti.