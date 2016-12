foto LaPresse

- Francesco Raso, di 77 anni, ex muratore in pensione, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura sulla quale era salito per aiutare un amico nei lavori di ristrutturazione di una casa a Valenza (Alessandria). Raso è caduto da un'altezza di oltre quattro metri ed è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.