Marocchino annega nel Po per salvare la nipote

Un marocchino 53enne, Miloud el Hamraoui, è annegato nel Po a Carmagnola, nel Torinese, tentando di salvare la nipote 21enne, che era stata trascinata dalla corrente del fiume mentre faceva il bagno. Il cadavere dell'uomo stato trovato e portato a riva dai vigili del fuoco un paio d'ore ore dopo l'incidente; la nipote, ricoverata in ospedale, è invece fuori pericolo.

L'uomo, venerdì pomeriggio, era in acqua con un gruppo di familiari; quando ha visto che la nipote, in difficoltà per la forte corrente, chiedeva aiuto, ha tentato di avvicinarsi ma è stato a sua volta trascinato via dall'acqua, scomparendo nel fiume. Quando i soccorritori l'hanno ritrovato, per lui ormai era troppo tardi.



La giovane è stata invece portata all'ospedale Santa Croce di Moncalieri dove, dopo una crisi iniziale, si è ripresa: le sue condizioni non destano preoccupazione.