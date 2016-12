Torino, sequestrate confezioni di sapone al mercurio: indagato titolare del negozio

foto Ansa 16:18 - La Guardia di Finanza ha sequestrato in un negozio di Torino una trentina di confezioni di sapone contenente mercurio. Su questo genere di prodotti, considerati molto pericolosi per la salute, l'Unione Europea ha lanciato un allarme e ha attivato il servizio Repax, che ne permette la tracciatura degli spostamenti. Il titolare del negozio è un vietnamita che è stato denunciato per violazione della legge sulla sicurezza dei cosmetici. - La Guardia di Finanza ha sequestrato in un negozio di Torino una trentina di confezioni di sapone contenente mercurio. Su questo genere di prodotti, considerati molto pericolosi per la salute, l'Unione Europea ha lanciato un allarme e ha attivato il servizio Repax, che ne permette la tracciatura degli spostamenti. Il titolare del negozio è un vietnamita che è stato denunciato per violazione della legge sulla sicurezza dei cosmetici.

Il sostituto procuratore di Torino, Raffaele Guariniello, ha aperto un'inchiesta. Il titolare dell'esercizio commerciale non è stato infatti in grado di fornire la documentazione dell'acquisto dei prodotti che, secondo i primi accertamenti, arriverebbero dall'Inghilterra.



Il mercurio è una sostanza fortemente tossica: l'introduzione nell'organismo infatti può avvenire sia per ingestione, sia per inalazione dei vapori, sia per semplice contatto (è in grado di attraversare la pelle). "Ci auguriamo - dice uno degli investigatori - che chi lo ha comprato non lo usi. Il mercurio è un forte agente tossico".