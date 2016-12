foto LaPresse

10:00

- Un 49enne di Castello d'Annone, nell'Astigiano, ha ucciso l'anziana madre e quindi si è tolto la vita. L'uomo, Giovanni Zoppegno, era cuoco all'ospedale Cardinal Massaia di Asti; avrebbe somministrato alla madre, Lisetta Bardini, 74 anni, un cocktail micidiale di farmaci, lo stesso che avrebbe usato per suicidarsi. Zoppegno soffriva di depressione e avrebbe ucciso la madre, secondo quanto ha scritto in una lettera, per non farla soffrire.