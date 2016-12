foto Ansa

19:41

- Una bimba di un anno e mezzo è precipitata dalla finestra del secondo piano di un palazzo di Novara. La piccola ha riportato un grave trauma cranico e un trauma toracico ed è in condizioni disperate. Dall'ospedale di Novara è stata trasferita al Regina Margherita di Torino, specializzato in terapia intensiva pediatrica. La madre l'avrebbe persa di vista per qualche istante e la bambina avrebbe raggiunto la finestra, da cui sarebbe accidentalmente caduta.