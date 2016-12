foto Ap/Lapresse

- Il governatore del Piemonte, Roberto Cota, ha espresso "piena solidarietà alle forze dell'ordine impegnate a contrastare la violenza dei No Tav in Val di Susa". "La Tav - ha aggiunto Cota - è un pretesto per criminali che vogliono strumentalizzare questa situazione andando a manifestare in Val Susa per motivi che non hanno nulla a che fare con la Torino-Lione. Una situazione che bisogna smascherare".