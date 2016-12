foto Twitter

01:33

- A breve verrà riaperta, dopo gli sconti con i No Tav, l'autostrada Torino-Bardonecchia. Sono finite le operazioni di bonifica del manto autostradale sul tratto Oulx Ovest/Susa Est, chiuso in entrambe le direzioni di marcia. E' anche terminato l'intervento dei Vigili del fuoco per domare un incendio che si era sviluppato sulla collinetta sovrastante la galleria autostradale di Giaglione.