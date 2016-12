Caso Musy, l'aggressore ha un braccio finto

Intanto il sostituto procuratore che si occupa del caso ha ordinato uno screening sulla popolazione per cercare di rintracciare l'aggressore. Per gli inquirenti - come scrive La Repubblica di Torino - "la protesi spiegherebbe lo strano modo con cui porta il pacco, che è servito come pretesto per farsi aprire dall'inquilino dello stabile. Poi c'è l'anomalo modo di portare il giornale, sempre con la mano sinistra. Il video d'altronde mostra una certa rigidità dell'arto sinistro".



E' ancora un enigma invece il possibile movente dell'aggressione. Dopo aver escluso le piste legate all'ambito personale di Musy, che oltre ad essere consigliere dell'Udc di Torino è anche un noto avvocato, gli investigatori pensano verosimilmente che la sparatoria sia legata probabilmente alla sfera professionale.



Un particolare che emerge dalle immagini è che l'aggressore non sembra uno del mestiere. Le sue movenze non sono classificabili infatti nella categoria del killer professionista. Ad avallarlo un esperto, interpellato dal quotidiano con sede a Roma, secondo cui: "Se vuoi uccidere una persona ti avvicini a lui e gli spari. Non ti metti ad affrontarlo. Soprattutto non lasci che ti possa arrivare così vicino da afferrare la tua arma. Ho l'impressione che quel misterioso sicario quella mattina non avesse le idee chiare su quello che voleva fare..."