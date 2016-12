Torino, beve acido al posto dell'acqua: grave

foto LaPresse 20:43 - Un giovane di 24 anni residente a Vaie (Torino) è in condizioni gravissime all'ospedale Molinette dopo avere bevuto acido cloridrico da una bottiglietta che credeva contenesse acqua. Al ragazzo, tenuto in coma farmacologico, è stato asportato lo stomaco, compromesso dall'ingestione del liquido corrosivo. Le sue condizioni sono critiche. Sull'accaduto indagano i carabinieri. - Un giovane di 24 anni residente a Vaie (Torino) è in condizioni gravissime all'ospedale Molinette dopo avere bevuto acido cloridrico da una bottiglietta che credeva contenesse acqua. Al ragazzo, tenuto in coma farmacologico, è stato asportato lo stomaco, compromesso dall'ingestione del liquido corrosivo. Le sue condizioni sono critiche. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Tutto è successo in pochi istanti. Al termine di una partita di calcetto tra amici il 24enne ha preso una delle bottigliette a bordo campo credendo che contenesse dell'acqua e ha iniziato a bere. Il giovane ha subito avvertito dei dolori allucinanti allo stomaco. Ricoverato d'urgenza, il ragazzo è stato sottoposto a un intervento combinato allo stomaco, che è stato asportato, e all'esofago. Pesanti anche le ustioni alla bocca e alla laringe. Le sue condizioni sono definite gravi, ma stabili.



Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti e come la bottiglietta contenente acido cloridrico sia finita sul campo di calcio. SUl caso indagano i carabinieri.