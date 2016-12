foto Ansa Correlati Gli usurai colti sul fatto 07:26 - La Guardia di finanza di Tortona ha scoperto un giro di estorsioni e usura per un almeno milione di euro: concessionari d'auto, immobiliaristi, agricoltori e commercianti per anni sono stati costretti a suon di minacce a pagare somme cash e interessi fino al 120%. Tre gli arresti: due fratelli originari di Cittanova (Reggio Calabria) sono stati incastrati dalle telecamere delle Fiamme gialle mentre intascavano 2500 euro da un imprenditore locale. - La Guardia di finanza di Tortona ha scoperto un giro di estorsioni e usura per un almeno milione di euro: concessionari d'auto, immobiliaristi, agricoltori e commercianti per anni sono stati costretti a suon di minacce a pagare somme cash e interessi fino al 120%. Tre gli arresti: due fratelli originari di Cittanova (Reggio Calabria) sono stati incastrati dalle telecamere delle Fiamme gialle mentre intascavano 2500 euro da un imprenditore locale.

Nel video, l'imprenditore supplica i suoi aguzzini di non richiedere più denaro, non essendo più in grado di far fronte alla continua pretesa di soldi. Tutto questo, sotto gravissime minacce legate alla perdita immediata del lavoro o a percosse.



Nell'operazione, ribattezzata "Cerbero", è sono state denunciate altre dieci persone coinvolte a vario titolo. Violenze ed intimidazioni andavano avanti in alcuni casi dal 2005: le vittime erano costrette a versare ripetutamente - anche con intervalli di 15 giorni - denaro contante o a restituire soldi avuti in prestito con interessi minimi del 30 per cento.



Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, hanno svelato anche in questo territorio, attraverso giorni di appostamento, intercettazioni ambientali e filmati, un pericolosissimo sistema nascosto in cui sono rimasti intrappolati in tanti. Gli imprenditori pero', aiutati dai finanzieri, hanno alla fine avuto il coraggio di raccontare le prevaricazioni subite.