21:12

- Ha vegliato in casa il corpo della madre morta per giorni e, una volta scoperto, ha raccontato ai carabinieri di averla uccisa lui a coltellate. Il racconto dell'uomo, di San Mauro Torinese, è ora al vaglio degli investigatori. A dare l'allarme sono stati i parenti, preoccupati perché da tempo non avevano notizie della donna. Il figlio della morta soffre di disturbi psichiatrici.