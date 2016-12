foto LaPresse

- La Francia sta studiando il "fasaggio" degli interventi sulla propria tratta nazionale della Tav Torino-Lione per selezionare gli interventi indispensabili da quelli differibili nel tempo, come ha già fatto l'Italia. Lo riferisce il Commissario straordinario per la Tav, Mario Virano, dopo la notizia del quotidiano Le Figaro, sull'eventuale rinuncia di Parigi a dieci progetti di linee ferroviarie ad alta velocità, tra cui la Torino-Lione.