foto Ansa

13:39

- Un bimbo di due anni e mezzo è sfuggito alla sorveglianza dei genitori ed è caduto nella piscina della villetta dove abita la famiglia, a Caltignaga (Novara). E' stato salvato dal padre e portato in ospedale a Novara dove è ricoverato in condizioni gravissime: il suo cuore ha cessato di battere per un po'. Il piccolo probabilmente sarà trasferito all'ospedale di Alessandria, dove è attiva la Terapia intensiva pediatrica.