09:41

- Un centinaio di attivisti del Movimento No Tav hanno occupato via Falcone, la strada davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, dove oggi inizia l'udienza preliminare del processo che vede imputate 46 persone per gli scontri al cantiere di Chiomonte (Torino) dell'estate nell'anno scorso.