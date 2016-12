foto Ansa

07:31

- Un'evasione fiscale e contributiva per oltre 22 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino che ha eseguito un'operazione in dieci regioni per l'arresto di cinque persone, 21 perquisizioni e il sequestro di beni per cinque milioni di euro. Nell'inchiesta, che riguarda una società per azioni torinese non quotata, le Fiamme Gialle hanno ricostruito più di cinquemila posizioni lavorative irregolari.