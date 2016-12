Gioca con alcol, bimbo morto in ospedale

foto Ansa 10:37 - E' morto all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era ricoverato dal 18 giugno, uno dei due ragazzi rimasti ustionati a Rivalta di Torino mentre, per gioco, bruciavano un formicaio con alcol in un bosco non lontano dal centro abitato. Il ragazzo aveva 12 anni ed era insieme a quattro amici. Il 12enne è stato investito da una fiammata dopo che un ragazzo aveva lanciato dell'alcol su un tizzone ardente. - E' morto all'ospedale Regina Margherita di Torino, dove era ricoverato dal 18 giugno, uno dei due ragazzi rimasti ustionati a Rivalta di Torino mentre, per gioco, bruciavano un formicaio con alcol in un bosco non lontano dal centro abitato. Il ragazzo aveva 12 anni ed era insieme a quattro amici. Il 12enne è stato investito da una fiammata dopo che un ragazzo aveva lanciato dell'alcol su un tizzone ardente.

I due bambini rimasti ustionati avevano incontrato i tre loro amici più piccoli, che avevano con sé l'alcol, sul sentiero che conduceva al bosco. Il più grande, 13 anni, aveva preso il tizzone da una cucina abbandonata e aveva incitato uno dei più giovani a lanciarvi contro l'alcol, rassicurandolo che non sarebbe accaduto nulla di pericoloso.



Dietro di lui, però, si trovava l'amico di 12 anni, che era stato investito in pieno dalla fiammata, riportando ustioni su oltre il 60% del corpo. I due bambini erano poi corsi via verso le abitazioni circostanti per chiedere aiuto e avevano raggiunto una cascina dove erano stati prestati loro i primi soccorsi. Un residente affacciato al balcone aveva chiamato il 118 e i due erano stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso.