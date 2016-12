foto Ansa Correlati No Tav, ancora scontri sul cantiere 00:17 - Tafferugli alla marcia No Tav in occasione del primo anniversario dello sgombero dell'area in val Clarea dove oggi sorge il cantiere. Gli attivisti hanno tagliato le reti del cantiere e le forze dell'ordine hanno cominciato a lanciare lacrimogeni per allontanarli. Ne è seguito un fitto lancio di pietre e petardi, cui la polizia ha risposto con un idrante. Un dirigente della polizia è stato colpito da una pietra a una spalla e un agente a un polso. - Tafferugli alla marcia No Tav in occasione del primo anniversario dello sgombero dell'area in val Clarea dove oggi sorge il cantiere. Gli attivisti hanno tagliato le reti del cantiere e le forze dell'ordine hanno cominciato a lanciare lacrimogeni per allontanarli. Ne è seguito un fitto lancio di pietre e petardi, cui la polizia ha risposto con un idrante. Un dirigente della polizia è stato colpito da una pietra a una spalla e un agente a un polso.

Mezz'ora dopo l'inizio della marcia la marcia dei No tav intorno al cantiere della Maddalena, propedeutico alla realizzazione della Torino-Lione, la situazione si è fatta subito calda. Al calar del sole, un gruppo di 250 attivisti ha iniziato a lanciare petardi, bombe carta e pietre cercando di colpire un operaio addetto all'accensione delle luci e contro gli agenti. Un dirigente della polizia è stato colpito da una pietra ad una spalla e un agente del reparto mobile è stato raggiunto ad un polso.



I manifestanti si sono avvicinati alle reti del cantiere e hanno iniziato a tagliarle in diversi punti suscitando l'immediata reazione delle forze dell'ordine schierate sul posto.



Dalla baita Clarea i No Tav - tra cui una quarantina travisati muniti di scudi di plexiglass e lamiera - sono arrivati poi all'area archeologica, e sono ridiscesi verso la centrale di Chiomonte, il punto più basso del cantiere, dove hanno ripreso - ma per dieci minuti - a lanciare pietre e oggetti contro il cancello di ingresso. A Chiomonte da giorni è in corso il campeggio organizzato dal Kollettivo giovani No Tav.



La mobilitazione del movimento sembra destinata a continuare per tutta l'estate, anche se non sono in programma manifestazioni capaci di richiamare decine di migliaia di persone come quelle dello scorso anno.