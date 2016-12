Torino, tromba d'aria s'infila in ospedale: 3 feriti

foto LaPresse 22:27 - Una tempesta di vento simile ad una tromba d'aria si è abbattuta nella zona degli ospedali a Torino, provocando lievi ferite a tre famigliari di pazienti - una ventenne e due uomini - che erano nella sala d'attesa di Cardiochirurgia, al terzo piano delle Molinette. Lo riferisce l'azienda ospedaliera. I tre sono stati colpiti dalla controsoffittatura scalzata dal vento. In città problemi a molte linee tranviarie per la caduta di alberi e rami. - Una tempesta di vento simile ad una tromba d'aria si è abbattuta nella zona degli ospedali a Torino, provocando lievi ferite a tre famigliari di pazienti - una ventenne e due uomini - che erano nella sala d'attesa di Cardiochirurgia, al terzo piano delle Molinette. Lo riferisce l'azienda ospedaliera. I tre sono stati colpiti dalla controsoffittatura scalzata dal vento. In città problemi a molte linee tranviarie per la caduta di alberi e rami.

I controlli sulla ragazza e i tre uomini hanno appurato che le ferite e contusioni riportate per la caduta di parti in metallo e cartongesso sono di lievi entità. Secondo fonti ospedaliere, inoltre, un primo sopralluogo ha verificato che la controsoffittatura era a norma e che il suo distacco è stato causato da un evento meteorologico anomalo.



La tempesta di vento e pioggia ha provocato la caduta di alcuni alberi anche attorno all'ospedale e, in città, il blocco di diverse linee tranviarie in corso regina Margherita e via Cibrario per la presenza di rami sui tralicci.