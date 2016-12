Cuneo, 58enne ucciso nel garage di casa

foto Ansa 09:22 - Un pensionato di 58 anni è stato trovato ucciso a coltellate nel garage di casa a Bagnolo Piemonte (Cuneo). La moglie è stata rintracciata dai carabinieri per strada in stato confusionale a poche centinaia di metri dall'abitazione dove è avvenuto il delitto. Condotta al Pronto soccorso per ferite alle mani, è stata sedata. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, ma al momento la più probabile è quella di un delitto in ambito familire. - Un pensionato di 58 anni è stato trovato ucciso a coltellate nel garage di casa a Bagnolo Piemonte (Cuneo). La moglie è stata rintracciata dai carabinieri per strada in stato confusionale a poche centinaia di metri dall'abitazione dove è avvenuto il delitto. Condotta al Pronto soccorso per ferite alle mani, è stata sedata. Gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, ma al momento la più probabile è quella di un delitto in ambito familire.

I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 3 di notte, su segnalazione di un passante che aveva visto la donna camminare per strada. Dai primi accertamenti dei carabinieri di Bagnolo Piemonte e della Compagnia di Saluzzo (Cuneo) è risultato che la donna è seguita dai servizi psichiatrici.



La moglie del pensionato ucciso, V.B., 58 anni, abitava in una villetta con il marito, in via Campo Sportivo. E' stata ritrovata con alcune ferite da taglio, non gravi, alle mani, che le sono state medicate al Pronto soccorso. Fino a questo momento la donna non ha dato nessuna spiegazione di quanto accaduto.



Accanto al cadavere del marito i carabinieri hanno trovato un grosso coltello da cucina, che potrebbe essere l'arma usata per il delitto.