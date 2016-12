foto LaPresse

13:38

- Momenti di tensione la scorsa notte, in Val di Susa, al cantiere di Chiomonte della Tav Torino-Lione. Al termine di un'assemblea di un campeggio No Tav, una settantina di persone ha raggiunto un varco del cantiere e ha cominciato a battere con vari oggetti contro le reti. Successivamente, una ventina, con il viso coperto, ha lanciato pietre, biglie di vetro, fumogeni e petardi contro la polizia. Non ci sono stati scontri, né feriti.