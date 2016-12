foto LaPresse 14:49 - E' stato arrestato a Chieri, in provincia di Torino, Diego Savio, un contadino di 54 anni fermato dai carabinieri mentre picchiava la moglie. Ad allertare i militari, la figlia della coppia che al telefono ha chiesto aiuto: "Mio padre è ubriaco e picchia mia madre con un bastone". Una volta disarmato e finiti gli effetti dell'alcol, l'uomo ha chiesto di non essere arrestato. "Se vado in carcere - ha detto - non posso pagare la prima rata dell'Imu". - E' stato arrestato a Chieri, in provincia di Torino, Diego Savio, un contadino di 54 anni fermato dai carabinieri mentre picchiava la moglie. Ad allertare i militari, la figlia della coppia che al telefono ha chiesto aiuto: "Mio padre è ubriaco e picchia mia madre con un bastone". Una volta disarmato e finiti gli effetti dell'alcol, l'uomo ha chiesto di non essere arrestato. "Se vado in carcere - ha detto - non posso pagare la prima rata dell'Imu".

La stravagante richiesta di non essere fermato per via dell'Imu non ha certo intenerito i militari, che hanno comunque fatto scattare le manette ai polsi del 54enne.



Una volta intervenuti i carabinieri, la moglie di Savio è stata trasportata all'ospedale di Chieri per un controllo, e i medici le hanno riscontrato una "distrazione rachide-cervicale". La donna, che ha denunciato il consorte, ha raccontato di una vita fatta di violenze e soprusi. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.