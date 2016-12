foto Getty

12:49

- Una donna dominicana di 31 anni è stata uccisa a coltellate, nell'appartamento di Alessandria in cui viveva con un uomo venezuelano. L'omicidio è avvenuto nella periferia della città piemontese. Sospettato il convivente: secondo le testimonianze dei vicini di casa infatti la coppia spesso litigava. Per i carabinieri, che seguono le indagini, al momento però non ci sarebbero conferme.