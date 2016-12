foto Ansa

18:59

- E' grave un uomo di 72 anni, investito mentre attraversava la strada da uno scooter, che si è poi dileguato. L'incidente è accaduto in via Brandizzo, a Torino. Secondo la ricostruzione della Polizia municipale, il conducente del motorino si è allontanato senza dare soccorso all'uomo. Gli agenti stanno incrociando i dati dei numeri di targa annotati da alcuni testimoni per risalire al pirata. L'anziano è ricoverato in prognosi riservata.