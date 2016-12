foto Ansa

- Il procuratore Raffaele Guariniello ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo sette persone, tra dirigenti scolastici e tecnici del Comune, per la morte avvenuta nel 2007 di un'insegnante della scuola media Vivaldi di Torino. L'ipotesi è che la causa del decesso sia l'esposizione a fibre di amianto, contenute in diverse parti della struttura scolastica, dove la donna ha insegnato per 30 anni.