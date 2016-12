Nonna mette cerotto antidolorifico per errore al nipotino: il bimbo è grave

foto Ansa 07:23 - Un bambino di tre anni e mezzo, residente a Ciriè (Torino), è finito in coma dopo che gli è stato applicato, per errore, un cerotto antidolorifico. Il piccolo - riferiscono i medici - è in "prognosi riservata nel reparto di Rianimazione", ma fortunatamente è uscito dal coma. Il bambino era in casa con la nonna e la donna, di 80 anni, ha scambiato il cerotto medicato per uno normale. - Un bambino di tre anni e mezzo, residente a Ciriè (Torino), è finito in coma dopo che gli è stato applicato, per errore, un cerotto antidolorifico. Il piccolo - riferiscono i medici - è in "prognosi riservata nel reparto di Rianimazione", ma fortunatamente è uscito dal coma. Il bambino era in casa con la nonna e la donna, di 80 anni, ha scambiato il cerotto medicato per uno normale.

L'anziana donna ha applicato il medicamento al piede destro del nipotino di appena tre anni che si era fatto male giocando. Il piccolo si è sentito male ed è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Ciriè (Torino) dal 118, e da qui all'ospedale Regina Margherita di Torino.



In un primo momento si era pensato che il piccolo avesse trovato il cerotto per caso mentre giocava ma poi, da ulteriori approfondimenti svolti dai carabinieri è emerso che è stata la nonna 80enne, con cui il bambino si trovava in casa a Ciriè, ad applicarglielo per errore. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti.



Forse il bambino, sfuggendo al controllo della nonna, se ne sarebbe applicati altri in bagno da solo provocandosi quindi una reazione analoga agli effetti di un'overdose. In casa, al momento del fatto, ci sarebbero state anche altre persone.