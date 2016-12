foto Ap/Lapresse Correlati Alcol in piazza, scatta il divieto a Roma 11:43 - Se la lotta alla movida selvaggia non riesce con le "cattive", si ricorre allora alle "buone". A Torino sarà a breve siglato un patto tra il Comune, residenti e locali: quest'ultimo avranno una patente a punti. A chi non collabora nel mantenere il decoro in zona (rumore, sporcizia, traffico), saranno decurtati punti. Finito il credito, il titolare dovrà chiudere il locale a mezzanotte per un mese. - Se la lotta alla movida selvaggia non riesce con le "cattive", si ricorre allora alle "buone". A Torino sarà a breve siglato un patto tra il Comune, residenti e locali: quest'ultimo avranno una patente a punti. A chi non collabora nel mantenere il decoro in zona (rumore, sporcizia, traffico), saranno decurtati punti. Finito il credito, il titolare dovrà chiudere il locale a mezzanotte per un mese.

La sperimentazione, racconta La Repubblica, partirà nella zona di Piazza Vittorio, in riva al Po. In passato le amministrazioni comunali di altre città hanno provato inutilmemente a limitare gli orari di chiusura dei pub ma ogni tentativo si è scontrato con ricorsi, da parte dei gestori, al Tar. I giudici hanno sempre dato ragione agli esercenti. Ora si cerca la strada del dialogo, tentando di responsabilizzare i proprieatari dei locali.



Il bonus iniziale per questa patente speciale sarà di 20 punti. Per ogni infrazione sono previsti uno o due punti di decurtazione.