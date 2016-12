foto LaPresse

00:22

- Alcune decine di manifestanti che si oppongono alla linea ad Alta velocità in Val di Susa hanno istituito un blocco dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia nella notte nei pressi di una galleria all'altezza del cantiere di Chiomonte (Torino). Il nuovo blocco si aggiunge a quello che è in corso dalla mattinata più a valle, a Bussoleno (Torino. I militanti protestano per l'inizio dell'esproprio dei terreni sui quali aprire il cantiere della Tav.