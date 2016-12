foto LaPresse

15:37

- Un gruppo di attivisti No Tav ha bloccato la strada statale 24 in Valle di Susa, nei pressi di Chianocco (Torino). Il blocco si trova all'altezza di quello che attuato sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Sulla statale 24, i No Tav stanno manifestando a "singhiozzo": i dimostranti occupano la carreggiata per una decina di minuti, formando lunghe file di auto e camion, riaprono permettendo il passaggio di mezzi, per poi occuparla nuovamente.