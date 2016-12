foto LaPresse

10:42

- E' chiusa al traffico in entrambe le direzioni l'autostrada A32 Torino-Bardonecchia. Circa 150 studenti del "Kollettivo Giovani" del Movimento No Tav, partiti in corteo da Bussoleno, sono saliti sull'autostrada all'altezza dello svincolo di Chianocco. Al momento l'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni. Intanto sono in corso le operazioni di esproprio dei terreni per il cantiere.