foto LaPresse

09:49

- Le operazioni di esproprio dei terreni nel cantiere Tav di Chiomonte (Torino) si stanno svolgendo in un clima invernale, in campi e boschi coperti dalla neve caduta nella notte e tra il fango causato dalla pioggia dei giorni scorsi. Sotto la neve hanno passato la notte alcuni attivisti No Tav, in ricoveri di fortuna sui sentieri che portano all'area recintata del cantiere. Per il momento non si registrano tensioni tra forze dell'ordine e manifestanti.