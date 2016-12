Musy, forse riconosciuto il misterioso aggressore

foto Ansa Correlati Agguato Musy, due sospettati

Musy, condizioni stabili ma gravi 14:52 - Sarebbe stato riconosciuto dal video ripreso dalle telecamere di sorveglianza l'aggressore del consigliere comunale di Torino, Alberto Musy. Una fonte che chiede di restare anonima ha fatto sapere alla redazione piemontese della "Repubblica", dicendo che si tratta di un consulente fallimentare. "So chi è", avrebbe detto la stessa fonte mettendosi in contatto con l'ufficio torinese del quotidiano.

"Si tratta di un professionista del settore fallimentare", ha spiegato poi l'anonimo informatore, che avrebbe fatto anche nome e cognome dell'ignoto aggressore che ha sparato al consigliere comunale, mandandolo in coma. Musy, oltre che un politico, è anche un affermato avvocato, che si occupa in prevalenza di fallimenti.



E proprio un suo collega del settore lo avrebbe aggredito quella mattina del 21 marzo, riducendolo in fin di vita. A tradire l'uomo con il casco sarebbe stato il tipo di camminata, ha detto sempre la stessa fonte, che proprio da quella lo avrebbe riconosciuto.