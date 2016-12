foto Ap/Lapresse

23:31

- Gli attivisti del movimento No Tav sono tornati in piazza questa sera in Val di Susa, nel Torinese. Dopo aver percorso un sentiero infangato sotto una fitta nevicata, centinaia di manifestanti hanno raggiunto le recinzioni del cantiere della Torino-Lione, a Chiomonte. Alla luce delle fiaccole, i dimostranti si sono fermati e hanno iniziato a scandire slogan. Non si registrano tensioni.