23:19

- Alla guida dell'auto che è piombata sulla processione della Via Crucis a Vernante uccidendo un uomo e ferendo gravemente altre quattro persone c'era una donna. Lei afferma di non essere riuscita a frenare per via di un guasto alla macchina, ma i carabinieri stanno ora indagando. La donna è stata fermata circa sei chilometri a valle, a Robilante, dopo un inseguimento degli uomini dell'Arma.