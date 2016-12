foto Ansa 07:39 - Le celebrazioni pasquali della Via Crucis hanno avuto un risvolto tragico a Vernante, nel Cuneese. Un'auto è finita contro una processione religiosa provocando la morte di due persone e tre feriti gravi. Il veicolo guidato da una donna è piombato sulla folla di circa 200 persone. La donna, il cui tasso alcolemico è risultato superiore al consentito, è stata fermata dai carabinieri pochi chilometri più a valle dopo un inseguimento. - Le celebrazioni pasquali della Via Crucis hanno avuto un risvolto tragico a Vernante, nel Cuneese. Un'auto è finita contro una processione religiosa provocando la morte di due persone e tre feriti gravi. Il veicolo guidato da una donna è piombato sulla folla di circa 200 persone. La donna, il cui tasso alcolemico è risultato superiore al consentito, è stata fermata dai carabinieri pochi chilometri più a valle dopo un inseguimento.

La persona investita e rimasta uccisa si chiamava Giovanni Barberis, aveva 75 anni ed era un ferroviere in pensione. I tre feriti sono ricoverati all'ospedale di Cuneo, uno in gravissime condizioni.



Conducente fermata per omicidio ed omissione di soccorso

L'investitrice, 55 anni, sostiene di non essere riuscita a frenare, probabilmente per un guasto all'auto. Ma i carabinieri stanno indagando sulla sua posizione. La donna infatti non si è fermata subito ma dopo essere stata inseguita per 6 chilometri dagli uomini dell'Arma. Quando è stata bloccata era in stato confusionale. La donna è stata fermata per omicidio e omissione di soccorso: secondo gli accertamenti aveva un tasso alcolemico superiore al massimo consentito.



L'incidente è avvenuto lungo la statale 20 del Col di Tenda. In testa al corteo c'erano il sacerdote e una decina di bambini chierichetti. Avevano attraversato la strada, nel punto dell'incidente, pochi istanti prima.