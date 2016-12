foto Ansa Correlati Clochard ucciso: le foto 17:14 - Un clochard è stato accoltellato a morte durante un litigio avvenuto a pochi passi dalla questura di Torino. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E' intervenuta anche la squadra mobile che ha avviato le indagini sull'omicidio. La vittima, dall'apparente età di 50 anni, è stata colpita alla testa. - Un clochard è stato accoltellato a morte durante un litigio avvenuto a pochi passi dalla questura di Torino. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E' intervenuta anche la squadra mobile che ha avviato le indagini sull'omicidio. La vittima, dall'apparente età di 50 anni, è stata colpita alla testa.

La vittima è il marocchino Aziz Salif di 49 anni, identificato grazie ad un documento di dimissioni da un ospedale che aveva con sè. Il cadavere presenta una ferita da corpo contundente alla mascella. La vittima non è ancora stata identificata perché non aveva addosso documenti. La segnalazione al 118 è stata effettuata da una chiamata anonima intorno alle 6, nella quale si dava notizia di una lite e di un conseguente ferimento.



Fermato un clochard

La Squadra Mobile della Questura di Torino ha fermato Marcello Del Piano, clochard di 45 anni residente a Torino ma in realta' senza fissa dimora, per l'omicidio avvenuto stamani nei pressi della stessa Questura.