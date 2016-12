foto Ansa

09:46

- Un diciannovenne di Cavallermaggiore (Cuneo) è morto a causa delle ferite riportate in un incidente sulla strada. Il ragazzo era alla guida della sua auto, che si è schiantata contro un albero a qualche metro dalla strada, dopo essere finita fuori dalla carreggiata, in corrispondenza di una mezza curva, forse perché le ruote sono scivolate sul ciglio erboso. Ferite lievi per la ragazza 16enne che era a bordo con la vittima.