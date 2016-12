foto LaPresse

01:25

- Un giovane di 23 anni originario di Savona è rimasto vittima di un incidente mentre stava provando una pista di motocross in località Gamellona di Paroldo, nel Cuneese. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha trasportato il ragazzo al Cto di Torino, dove è ricoverato in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19, quando sulla pista non erano in svolgimento gare.