Prosegue l'emergenza rifiuti a Palermo. In città mancano le pale meccaniche e, nonostante la ripresa dell'attività dopo gli scioperi dei lavoratori Amia, i cumuli di immondizia sono ancora accatastati in tutte le zone. Alcune vie sono sommerse da immondizia e non sono percorribili. L'azienda dei rifiuti continua la raccolta straordinaria e migliaia di tonnellate d'immondizia vengono conferite in discarica ma la città rimane invivibile.

Per oggi è previsto un turno ordinario di raccolta per velocizzare il recupero, supportato anche per questo fine settimana, da una ventina di operai di Amiaessemme dedicati alla raccolta manuale. Per quanto concerne l'area servita dal "Porta a Porta", lunedì prossimo il servizio di raccolta seguirà il calendario programmato. Potenziati anche gli interventi di derattizzazione secondo gli itinerari di raccolta e di disinfestazione mirata nelle aree attorno ai cassonetti ripuliti.