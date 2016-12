Torino, operaio cade da un ponteggio e muore

foto Ansa 16:40 - Un operaio è morto dopo la caduta da un ponteggio, da 40 metri d'altezza, insieme a due suoi colleghi. L'incidente è avvenuto nel cantiere per la costruzione del nuovo inceneritore di Torino. Gli altri due operai sono stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale Cto del capoluogo piemontese, ma al momento non sarebbero in pericolo di vita. - Un operaio è morto dopo la caduta da un ponteggio, da 40 metri d'altezza, insieme a due suoi colleghi. L'incidente è avvenuto nel cantiere per la costruzione del nuovo inceneritore di Torino. Gli altri due operai sono stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale Cto del capoluogo piemontese, ma al momento non sarebbero in pericolo di vita.

La vittima si chiamava Cosimo Di Muro, arrivava da Canosa di Puglia e aveva 47 anni. A precipitare con lui, pare a causa del cedimento del ponteggio, sono stati anche suo fratello di 39 anni, e un giovane romeno di 24 anni residente a Ravenna.



Tutti e tre sono dipendenti di una ditta di Ravenna: sembra che si tratta della stessa ditta per la quale lavorava il caposquadra Antonio Carpini, morto nello stesso cantiere e in circostanze simili meno di un mese fa, il 3 marzo.



I feriti si trovano ira in osservazione nel reparto Grandi traumi del Pronto soccorso dell'ospedale Cto: il 39enne ha riportato fratture costali, una contusione polmonare ed epatica e una frattura dei processi trasversi lombari, mentre il giovane romeno ha una frattura alla dodicesima vertebra.



I tre sono stati visti cadere nel vuoto da una persona che ha subito dato l'allarme. Il testimone è stato trasportato a sua volta in ospedale per lo shock seguito al tragico incidente.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso che ha trasportato i due feriti al Cto.