Torino, sbagliano operazione e per coprire l'errore trapiantano il cuore: tre medici indagati

foto Ap/Lapresse 12:06 - Tre medici medici del noto ospedale di Torino "Le Molinette" sono stati rinviati a giudizio per la morte di una paziente avvenuta nel 2008. Secondo l'accusa i tre, dopo un errore durante una sostituzione della valvola aortica, hanno effettuato altri cinque interventi per cercare di salvare la donna. L'ultimo dei quali è stato il trapianto del cuore. E per coprire il primo errore chirurgico avrebbero falsificato anche le cartelle cliniche. - Tre medici medici del noto ospedale di Torino "Le Molinette" sono stati rinviati a giudizio per la morte di una paziente avvenuta nel 2008. Secondo l'accusa i tre, dopo un errore durante una sostituzione della valvola aortica, hanno effettuato altri cinque interventi per cercare di salvare la donna. L'ultimo dei quali è stato il trapianto del cuore. E per coprire il primo errore chirurgico avrebbero falsificato anche le cartelle cliniche.

La vicenda si è svolta all'ospedale Molinette, uno dei più importanti del Paese, ed è legata alla morte di una paziente di 67 anni, Pasqualina Amodeo. La donna, il 22 marzo 2008, era stata sottoposta a un'operazione che sembrava essere di routine, la sostituzione della valvola aortica, ma chi eseguì l'intervento, secondo l'accusa, chiuse l'arteria coronarica sinistra. Fu un errore, e per coprirlo vennero eseguiti altri cinque interventi, tra cui il trapianto del cuore, che non bastarono per salvare la vita alla donna.



I pm Andrea Beconi, Paolo Toso e Paola Stupino, sulla scorta di un'indagine svolta dai carabinieri, contestano ai tre medici chiamati in causa (a seconda delle singole condotte), l'omicidio preterintenzionale perché il trapianto non aveva giustificazioni terapeutiche.



Novità in aula, il peculato di organi

Un'accusa che non è nuova nelle aule di giustizia. Di inedito ci sono il peculato del cuore, visto che l'organo, considerato di proprietà del Servizio Sanitario Nazionale, è stato utilizzato per scopi differenti, e la frode processuale, che si riferisce a un presunto "giallo" sulla sparizione di una valvola cardiaca. Marginale resta un'accusa di falso legata al confezionamento di un referto.



Imputati molto noti nell'ambiente scientifico

Fra gli imputati c'è un medico molto conosciuto nell'ambito scientifico, Mauro Rinaldi, primario di cardiochirurgia dell'ospedale. Poi ci sono il suo assistente, Massimo Boffini (che risponderà del falso) e l'anestesista Daniela Pasero. La difesa annuncia battaglia: "Le perizie - dice l'avvocato Cesare Zaccone, difensore di Rinaldi - hanno accertato che non ci sono stati errori e che il trapianto non era inutile, perché esistevano ancora delle possibilità di salvezza per la paziente. Lo dimostreremo".



Marino: "Se fosse vero, situazione agghiacciante"

Il senatore Ignazio Marino (Pd), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, afferma che "se il processo confermerà quanto è emerso nel corso delle indagini siamo in presenza di qualcosa di agghiacciante". Per Marino "è un doppio crimine perché sono state uccise due persone: la donna vittima di un errore medico e la persona in attesa di un cuore che avrebbe potuto salvarle la vita. I tre medici hanno fatto un uso privato di un inestimabile bene pubblico, un organo messo a disposizione generosamente". Marino auspica che il Centro Nazionale Trapianti del Ministero della Salute si costituisca parte civile nel processo.