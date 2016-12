La fame ha le gambe corte: ogni anno 2,6 milioni di bambini muoiono per malnutrizione

IL PROBLEMA

Ogni anno 7,6 milioni di bambini sotto i 5 anni muoiono per cause banali e curabili come una diarrea o una polmonite. Di queste morti, 2,6 milioni, 300 ogni ora, hanno come causa principale la malnutrizione. Nonostante i risultati raggiunti, in alcune aree dell’Africa sub-sahariana dove NutriAid - Organizzazione umanitaria per la tutela dei diritti dell'infanzia - interviene, permangono situazioni di grave emergenza nutrizionale causate da conflitti conclamati, come in Somalia, o silenziosi, come in Repubblica Democratica del Congo, da catastrofi naturali che ciclicamente devastano i raccolti e riducono la disponibilità di derrate alimentari, come in Madagascar o da povertà e mancanza di accesso al cibo come in Rwanda o in Senegal.

LA RISPOSTA

L’obiettivo di NutriAid di fronte ad una catastrofe umanitaria di tale entità, che si protrae da anni, vuole essere concreto e mirato. Con la campagna 2012-2015 ci siamo dati un numero, grande, ma realizzabile: salvare 10.000 bambini in 3 anni dalla morte per fame. Il numero, realistico, è stato calcolato sulla base di quante richieste di ricovero e cure ricevute nei centri nutrizionali di NutriAid su una prospettiva triennale e sarà raggiungibile solo grazie ad una convergenza di forze, di visibilità, di sostegno e di adesioni.

