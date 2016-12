foto LaPresse

- Il pubblico ministero Sara Panelli ha aperto un fascicolo, per ora a carico di ignoti, per occultamento di cadavere dopo che ieri alcuni addetti comunali alle esumazioni decennali delle bare hanno trovato sepolto nel campo sette del cimitero monumentale di Torino il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere era avvolto in un sacco di plastica e, secondo i riscontri medico legali, la donna era morta da una trentina di anni.