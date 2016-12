foto Ansa

07:59

- La polizia di Alessandria sta eseguendo arresti nei confronti di cittadini italiani e albanesi, ritenuti responsabili di associazione per delinquere per reati contro il patrimonio, furti in abitazioni ed esercizi commerciali, ricettazione, truffa, detenzione illegale di armi e altro. Tra i destinatari delle misure anche due albanesi già detenuti perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Rosa Vivalda, avvenuto lo scorso dicembre in una rapina.